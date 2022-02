Transmissão ao vivo de Fortaleza x Bahia pela Copa do Nordeste; ouça narração

Fortaleza e Bahia se enfrentam hoje, 19, às 17h45min, no estádio Castelão, em partida válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2022. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

>> Veja as escalações de Fortaleza x Bahia para o duelo válido pela Copa do Nordeste

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN (Início às 17h45min):



