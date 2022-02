Pikachu revela que recebeu propostas para sair do Fortaleza antes da renovação: "Balancei"

De contrato renovado com o Fortaleza há três semanas, o ala-direita Yago Pikachu revelou, em coletiva concedida nesta sexta-feira, 18, que por pouco não trocou de clube este ano. O jogador afirmou, no entanto, que não se arrepende de ter estendido vínculo com o Tricolor e que é uma característica dele ficar muito tempo nas equipes pelas quais joga.

“Tive algumas sondagens de ir embora nessa janela de dezembro e janeiro. Balancei em algumas, confesso, porque foram algumas propostas muito boas”, disse Pikachu, sem, no entanto, revelar os nomes dos clubes que o procuraram. O camisa 22 do Leão disse apenas que eram equipes de fora do país.

A decisão de ficar foi tomada em conjunto com a família e baseada na boa relação dele com o clube e a cidade de Fortaleza. “Estou totalmente adaptado com as minha filhas aqui, então a gente escolheu renovar mais um ano de contrato e não me arrependo", garante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pikachu destacou que em seu currículo constam passagens longas por clubes e lembrou do que disse quando foi apresentado como reforço do Tricolor em 2021. “Eu sempre falava para minha esposa, para os meus pais, que onde eu passo, dificilmente fico só um ano ou dois. No Paysandu foram quatro anos de profissional, no Vasco cinco anos e desde a minha chegada aqui deixei bem claro que queria fazer história no clube. Já conseguimos uma, que foi conseguir essa vaga na Libertadores pela primeira vez”, disse.

Com 29 anos, Yago Pikachu é atleta do Fortaleza até o fim de 2023 e pela segunda temporada consecutiva, tem atuado como titular com o técnico Juan Pablo Vojvoda.



Tags