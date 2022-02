Transmissão ao vivo de Náutico x Fortaleza pela Copa do Nordeste; ouça narração

Náutico e Fortaleza se enfrentam hoje, 12, às 17h45min, no estádio dos Aflitos, em Pernambuco, em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste 2022. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

O Fortaleza fará seu primeiro jogo longe de casa na atual temporada neste sábado, 12, no estádio dos Aflitos, em Recife,contra o Náutico. O duelo está marcado para iniciar às 17h45min e é válido pela 4ª rodada do torneio.Enquanto o Leão quer voltar a vencer para se manter na ponta do Grupo A, o Timbu precisa do triunfo para acabar com a turbulência que tem passado nos últimos dias. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

>> Veja as escalações de Náutico x Fortaleza para o duelo válido pela Copa do Nordeste



Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Emprestado em seu último ano de contrato com o Fortaleza, Quintero se despede do Tricolor

Fortaleza acerta empréstimo de Luiz Henrique ao Vasco

Análise: como o Fortaleza pode encaixar Kayzer, Moisés e Romero no sistema

Tags