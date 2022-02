Escalação: como Náutico e Fortaleza vão a campo pela Copa do Nordeste

Náutico e Fortaleza se enfrentam hoje, 12, às 17h45min, no estádio dos Aflitos, em Pernambuco, em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste 2022

O Fortaleza fará seu primeiro jogo longe de casa na atual temporada neste sábado, 12, no estádio dos Aflitos, em Recife,contra o Náutico. O duelo está marcado para iniciar às 17h45min e é válido pela 4ª rodada do torneio.Enquanto o Leão quer voltar a vencer para se manter na ponta do Grupo A, o Timbu precisa do triunfo para acabar com a turbulência que tem passado nos últimos dias. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÃO

Náutico

Lucas Perri; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro, Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney, Jean Carlos; Leandro Carvalho, Ewandro, Kieza. Téc: Marcelo Rocha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Torres. Téc: Vojvoda

+ Confira as últimas notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube

Tags