Emprestado em seu último ano de contrato com o Fortaleza, Quintero se despede do Tricolor

Zagueiro colombiano usou as redes sociais para publicar mensagem de agradecimento ao clube, já que vai defender o Vasco em 2022 e ao fim da temporada não terá mais vínculo com o Leão

Acertado com o Vasco da Gama para a temporada 2022, o zagueiro Juan Quintero publicou uma mensagem de despedida do Fortaleza na conta que possui no Instagram. Apesar da ida dele para o Cruz-Maltino ser por empréstimo, o Tricolor não renovou contrato com o colombiano e por isso ao fim da temporada ele estará livre no mercado.

Na publicação, um vídeo mostra momentos do jogador pelo Fortaleza, com imagens de vestiário, de jogo e comemorações junto aos torcedores do Leão. Enquanto isso, em áudio, o próprio Quintero faz agradecimentos a todos que compõem o clube e aos tricolores em geral pelo apoio que recebeu enquanto defendeu a equipe.

"Fortaleza, obrigado por tudo. Obrigado por cada dia que vocês me deram seu amor, seu carinho e seu respeito, para mim e minha família. Sempre vou levar vocês em meu coração. Cada momento que vivenciamos no Castelão, cada jogo. Obrigado ao clube, obrigado ao presidente, à direção, aos funcionários do clube, massagistas, roupeiros, cozinheiros, ao Andrezinho (auxiliar de roupeiro), à Toinha (auxiliar de nutrição), a todos. Aos meus companheiros (jogadores), vou levar vocês para sempre na minha vida. E a essa torcida maravilhosa, que me apoiou, me acolheu e me deu seu respeito desde o primeiro dia que cheguei. Obrigado por tudo", disse Juan Quintero.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O defensor colombiano deve retornar ao Brasil nesta sexta-feira, 11 para se apresentar ao Vasco no sábado, 12. Mesmo com o empréstimo, o Fortaleza continuará pagando 50% do salário do jogador.

Quintero é o estrangeiro que mais defendeu o Fortaleza na história. Foram 96 partidas pelo Leão ao todo, tendo disputado Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Brasileiro e Copa Sul-Americana. Dono da camisa 3 enquanto esteve no clube, fez dois gols, sendo um contra o Bahia, pelo Nordestão, e outro contra o Goiás, pela Série A, ambos em 2019.

O bom desempenho do zagueiro no primeiro ano, em 2019, fez com que o Fortaleza renovasse o contrato dele, com aumento de multa rescisória e salário. Na temporada 2020, Quintero seguia como titular, mas entre setembro e novembro praticamente não jogou, devido a uma sequência de duas lesões, que o tiraram de combate na Série A do Brasileiro entre as rodadas 13 e 30 — competição começou mais tarde por conta da pandemia do novo coronavírus.

Ano passado, porém, com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, Quintero perdeu espaço na equipe e jogou apenas 13 partidas. Houve um desgaste entre o atleta e a comissão técnica no meio da temporada e o colombiano foi emprestado para o Juventude. Ao fim da temporada, a equipe gaúcha não pediu a renovação de empréstimo e a comissão técnica do Fortaleza decidiu que não contaria com o jogador para 2022. Ele aguardava na Colômbia uma proposta e o Vasco apareceu.

Aos 26 anos, Quintero vai para a quarta temporada no futebol brasileiro, mas pela primeira vez vai disputar a Série B. A partir do meio do ano, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe como agente livre.

Tags