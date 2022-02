Fortaleza tem conversa com o Vasco para emprestar Quintero e Luiz Henrique

Sem espaço no atual elenco do Tricolor, os dois jogadores sequer treinam no Pici e há interesse da diretoria do Leão em emprestá-los. Ajustes são tratados com o Cruz-Maltino

Fora dos planos do Fortaleza para a temporada 2022, os jogadores Juan Quintero e Luiz Henrique devem ser emprestados ao Vasco da Gama. Dirigentes das duas equipes mantém conversas para ajustar a transação.

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO. Como o Fortaleza tem interesse em emprestar os atletas, a negociação deve caminhar rapidamente.

Ambos aguardam o desfecho da negociação em casa. O zagueiro Juan Quintero está na Colômbia, treinando por conta própria, enquanto Luiz Henrique está no Rio de Janeiro, de onde é natural. Os dois estiveram emprestados na temporada passada, para Juventude e Botafogo, respectivamente, e nem chegaram a se reapresentar no Pici em 2022.

O contrato do defensor com o Leão se encerra ao fim desta temporada, enquanto o do meia vai até o fim de 2023.

Preteridos pela comissão técnica do Leão, os dois jogadores já não constam mais no elenco do time, no site oficial, porém, o clube teria que cumprir o contrato com ambos, pagando salários sem que eles fossem utilizados, daí o interesse em emprestá-los.

Se confirmada a ida de ambos para o Vasco, restará apenas o goleiro Felipe Alves, que treina separado do grupo, para o Tricolor tentar negociar com outra equipe.

