Lesionado, Robson desfalca Fortaleza no jogo contra o Ceará pela Copa do Nordeste

Um dos principais jogadores do Fortaleza na temporada passada, o atacante Robson está fora do jogo contra o Ceará, disputado neste sábado, 5, às 17h45min, na Arena Castelão. O atacante tricolor foi diagnosticado com um edema na panturrilha esquerda e não enfrenta o Alvinegro de Porangabuçu no primeiro Clássico-Rei de 2022. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Leão do Pici, em boletim do departamento médico do clube. Não foi informado o prazo para o retorno do atleta às atividades, então ele é dúvida para os próximos jogos do Tricolor no Nordestão.

Robson é o único desfalque do Fortaleza para o duelo. Dessa forma, com exceção do atacante, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá força máxima para o clássico. A equipe leonina vai a campo com: F. Miguel; Tinga, Benvenuto, Titi; Pikachu, M. Jussa, Ronald, Lucas Lima, L. Crispim; Torres e Moisés. Principal contratação do Tricolor para a temporada, o centroavante Silvio Romero foi relacionado e pode fazer a sua estreia pela equipe.

