Fortaleza encerra preparação para o Clássico-Rei; veja provável escalação

O treinador Vojvoda conta com somente um desfalque, o chileno Ángelo Henríquez. Silvio Romero, regulariza e à disposição, deve iniciar como opção no banco de reservas

De olho no Clássico-Rei deste sábado, 5, o treinador Vojvoda utilizou os dois primeiros jogos da temporada, diante do Sousa-PB e do Floresta, para realizar testes, dar ritmo de jogo e, assim, definir um plano para o duelo contra o Ceará pela Copa do Nordeste.

A estrutura tática utilizada pelo comandante argentino permanece a mesma que fez sucesso em 2021: o 3-5-2, com uma linha de três zagueiros, sendo um deles mais versátil, como Tinga ou Landázuri, dois alas, três meio-campistas e dois atacantes.

Com boa parte da base que se destacou na temporada anterior mantida, além dos bons reforços para o setor ofensivo, Vojvoda deve entrar em campo com o seguinte time: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Lucas Crispim, Matheus Jussa, Ronald (Matheus Vargas), Lucas Lima e Yago Pikachu; Depietri e Robson.

O técnico tricolor possui ainda outras alternativas. Caso pretenda utilizar um time mais ofensivo, o meio-campo pode ser formado por Jussa, Lucas Lima atuando como um segundo volante, função que tem desempenhado ao longo dos jogos neste ano, e Romarinho.

Silvio Romero, já regularizado, estará à disposição de Vojvoda, mas não deve iniciar a partida entre os 11 titulares. Moisés, que entrou bem diante do Floresta, pode surgir como surpresa no setor de ataque.

