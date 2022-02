Ao vivo: Floresta x Fortaleza, pela Copa do Nordeste; ouça narração

Floresta e Fortaleza se enfrentam na noite desta quarta-feira, 2, às 21h30min, pela Copa do Nordeste 2022. A partida é adiada da primeira rodada do certame regional e será disputada na Arena Castelão. Após o empate na estreia, diante do Globo-RN, o Lobo da Vila Manoel Sátiro tenta a primeira vitória na competição. Já o Tricolor do Pici goleou o Sousa-PB por 5 a 0 e busca o segundo triunfo no campeonato.

Veja as escalações de Floresta e Fortaleza para o duelo válido pela Copa do Nordeste.

Ouça a transmissão de Floresta x Fortaleza:



Arbitragem:

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho-RN

Assistentes: Luis Carlos de França Costa-RN e Joao Henrique Queiroz da Silva-RN

