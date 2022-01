De contrato renovado, Romarinho chega ao 15º gol com a camisa do Fortaleza

Novo dono da camisa 11, atacante assinou com o Tricolor por mais três temporadas e logo no dia seguinte à renovação marcou mais um tento

Autor do tento que fechou a goleada do Fortaleza por 5 a 0 sobre o Sousa-PB, na noite deste domingo, 30, no Castelão, o atacante Romarinho está de contrato renovado com o Tricolor. O jogador assinou por mais três temporadas e agora pertence ao time do Pici até 2024.

O gol marcado por Romarinho contra o Sousa foi o 15º dele com a camisa do Fortaleza. No clube desde 2018, ele só desencantou no ano seguinte, em 2019, curiosamente na Copa do Nordeste.

O primeiro gol dele pelo Leão foi o da vitória por 1 a 0 sobre o Santa Cruz, na semifinal daquela edição do torneio, que viria a ser vencido pelo Tricolor. Apenas com aquele tento, Romarinho compensou o valor investido nele no ano anterior.

Três anos depois, também em um jogo de Copa do Nordeste, o atual camisa 11 do Leão chega ao 15º gol pelo clube e segue com a confiança da diretoria, que estendeu o vínculo com ele pela primeira vez desde que foi comprado.

A renovação foi anunciada no sábado, 29, mas a o Esportes O POVO havia antecipado desde o dia 27, quinta-feira.



