Escalação: como Fortaleza e Sousa vão a campo pelo Nordestão

Fortaleza e Sousa se enfrentam neste domingo, 30, a partir das 18 horas, no Castelão, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. É a estreia do Tricolor do Pici na temporada 2022. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

3-5-2: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Crispim, Lucas Lima; Torres e Valentín Depietri. Téc: Vojvoda.

Sousa

3-4-3: Ricardo; Iranilson, Weder, Marcelo; Doda, Danilo, Romeu, Daniel; Rodrigo, Juninho, Arthur. Técnico: Tardelly Abrantes.

