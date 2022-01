Ao vivo: Fortaleza x Sousa, pela Copa do Nordeste; ouça narração

O Fortaleza estreia na Copa do Nordeste neste domingo, 30, às 18 horas, contra o Sousa-PB, no Castelão. A partida, válida pela 2ª rodada do certame, marca a estreia do Leão na temporada 2022 também. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda disputará o torneio pela primeira vez.

Veja as escalações de Fortaleza e Sousa-PB para o duelo válido pela Copa do Nordeste.

Ouça a transmissão de Fortaleza x Sousa-PB:

Arbitragem

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão

