Goleiro Hugo é promovido ao elenco profissional do Fortaleza

O arqueiro de 20 anos sofreu somente dois gols na Copa São Paulo e foi um dos destaques defensivos do Tricolor do Pici na competição

O Fortaleza promoveu mais um destaque do setor defensivo das categorias de base. Após o zagueiro Habraão ser integrado ao profissional, o técnico Juan Pablo Vojvoda solicitou que o goleiro Hugo também fosse movido para a equipe principal da temporada de 2022.



O arqueiro chamou a atenção do treinador argentino pelo bom desempenho na Copa São Paulo. Na competição, sofreu somente dois gols, além de realizar defesas importantes e demonstrar boa capacidade jogando com os pés.



Essa característica de atuar com os pés, inclusive, o proporcionou a chance de treinar com os profissionais em 2019 e 2020, a pedido do treinador Rogério Ceni, comandante do Tricolor do Pici naqueles anos.



Natural de Teresina-PI, o goleiro de 20 anos chegou ao Fortaleza em 2018 para a categoria Sub-17, mas ganhou destaque quando assumiu a posição na categoria Sub-20. Com contrato até o final de 2022, Hugo participa das atividades com o elenco principal desde a última sexta-feira, 24, e deve disputar a vaga de terceiro goleiro com Max Walef, já que Felipe Alves treina separado e deve ser emprestado.



"Muita felicidade, depois de muito trabalho durante esses anos na base agora ser integrado ao profissional é motivo de alegria, agora é começar a trabalhar de verdade, de procurar meu espaço, começar a mostrar quem é o Hugo, a base já me conhece, agora quero mostrar quem é o Hugo no profissional. Quero evoluir e mostrar quem é o Hugo, quero que a torcida me conheça e a comissão também", comemorou o arqueiro.



