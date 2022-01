Wellington Paulista acerta com o América-MG e deixa o Fortaleza após três temporadas

O atacante Wellington Paulista aceitou a proposta do América-MG e não faz mais parte do Fortaleza. O atleta de 38 anos se despediu do elenco tricolor e da comissão técnica durante o sábado, 22, no Centro de Excelência do Alcides Santos, e deve embarcar nesta segunda-feira, 24, para Belo Horizonte (MG).

O experiente centroavante deixa o Pici após três temporadas (2019, 2020 e 2021). Ao todo, entrou em campo 148 vezes com a camisa vermelho-azul-e-branco, com 42 tentos marcados e nove assistências, totalizando 51 participações diretas em gols. Além disso, foi o artilheiro do clube nas temporadas 2019 e 2020.

Peça importante do processo de ascensão do Tricolor do Pici no cenário nacional, Wellington Paulista conquistou a taça da Copa do Nordeste de 2019 e o tricampeonato cearense. Também esteve presente na campanha histórica do clube na Série A do Brasileirão da última temporada, quando o Leão terminou o torneio na quarta colocação, garantindo classificação inédita para a Copa Libertadores.

O centroavante chega ao América-MG com contrato definitivo e terá um calendário repleto de competições para disputar ao longo do ano, como o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, elite do Brasileirão e a fase preliminar da Libertadores.

Confira a entrevista de Wellington Paulista para as páginas azuis do O POVO, onde ele relembra a trajetória pelos 16 clubes que defendeu na carreira, os momentos marcantes da carreira e a sua história no Fortaleza. Clique aqui.

