Wagner Leonardo fala sobre preferência de atuação e se vê encaixado no jogo do Fortaleza

Na apresentação oficial, o zagueiro que veio por empréstimo do Santos disse que estudou o Fortaleza e aceitou o convite por notar que seus pontos fortes são importantes no modelo de jogo do técnico Vojvoda

Se na temporada passada o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, tinha que improvisar Matheus Jussa ou Bruno Melo na zaga pelo lado esquerdo quando perdia Titi, para 2022 o zagueiro Wagner Leonardo se apresenta como uma opção natural da posição.

Apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira, 19, o jogador, que é destro, afirmou que se sente mais à vontade atuando pelo lado esquerdo. Se precisar, porém, ele pode atuar em diferentes funções, já que nas categorias de base foi testado em outros setores do campo.

"Na minha formação, atuei em algumas funções diferentes, como zagueiro, volante, lateral-esquerdo e na equipe profissional apenas como zagueiro e como lateral, mas acredito que (ter desempenhados) essas funções me deixam mais completo, para eu atuar na minha posição de maior agrado, que é pelo lado esquerdo, de zagueiro. Mas onde o professor precisar, vou estar atuando", prontificou-se.

Wagner se vê, inclusive, bastante encaixado no estilo de jogo adotado pelo Fortaleza atualmente. O defensor citou como pontos fortes de si mesmo a construção de jogadas, antecipação e o desarme, características de fato importantes para a linha de três zagueiros que Vojvoda implantou no Leão em 2021.

"Eu procuro muito estudar a maneira de como o time joga, o modelo de jogo, para que nas equipes que eu possa vir a atuar, meu jogo possa se encaixar. Não fazer uma transferência pela transferência, mas sim (ir para) onde eu possa encaixar, ajudar da melhor maneira a equipe e me ajudar também. Quando teve essa oportunidade do Fortaleza eu não pude negar esse convite porque eu vi que meu perfil de jogo se encaixa perfeitamente aqui", disse.

Com 22 anos, Wagner Leonardo defenderá seu terceiro clube da carreira — é cria do Santos e teve passagem pelo Náutico. No Fortaleza, ele afirma que quer deixar um legado e marcar o nome na história do clube.

"Vou fazer de tudo para dar meu máximo dentro de campo e poder atender as expectativas tanto do Fortaleza quanto do torcedor. Eu gosto muito de colocar metas em minha vida e deixar um legado por onde eu passo [...] aqui no Fortaleza espero que nao seja diferente, quero buscar títulos, escrever meu nome na história do Fortaleza, porque é assim que a gente marca a história do clube", afirmou.



