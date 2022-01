Fortaleza ultrapassa marca de 30 mil sócios e se aproxima de número histórico

Tricolor do Pici está próximo de bater recorde no número de sócios-torcedores do clube e planeja arrecadar mais de 18 milhões de reais com o programa nesta temporada

O Fortaleza ultrapassou, nesta terça-feira, 18, a quantidade de 30 mil sócio-torcedores. Com o resultado, o Leão do Pici se aproxima de um número histórico para o clube. Restam menos de 200 novas assinaturas para o time vermelho-azul-e-branco bater o seu recorde no número de associados, marca que alcançou em 2019, quando 30.201 tricolores assinavam os planos disponíveis no programa.

Com a meta de alcançar a marca de 35 mil associados ainda neste ano, a diretoria tricolor planeja arrecadar cerca de R$ 18,7 milhões com o programa de sócios-torcedores, valor que representa quase o dobro da receita registrada em 2021. No ano passado, o Leão faturou pouco mais de R$ 10 milhões com a modalidade.

Durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19, o Fortaleza teve redução expressiva no número de associados. Até o início da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Tricolor do Pici tinha cerca de 13 mil sócios-torcedores. O desempenho histórico do Leão na competição aliado à campanhas promocionais e descontos de até 50% nos planos impulsionaram a quantidade de associados do clube.

O número é atualizado em tempo real e divulgado pelo próprio clube por meio do site www.sociofortaleza.com.br. No mesmo endereço eletrônico o torcedor pode realizar a adesão dos planos disponíveis. A assinatura também pode ser realizada em uma das lojas Leão 1918. Até a manhã desta terça-feira, são 30.002 sócios-torcedores ativos.

