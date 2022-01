Presidente do Fortaleza comenta renovação com Lucas Lima: "É um jogador que eu acredito muito"

Em entrevista ao Esportes O POVO, Marcelo Paz elogiou o meio-campista e disse que permanência do jogador teve aval de Vojvoda. Tricolor do Pici e Palmeiras já chegaram a acordo e anúncio oficial será feito nos próximos dias

Fortaleza e Palmeiras chegaram a um acordo para a renovação do empréstimo de Lucas Lima ao Leão do Pici até o fim de 2022. Em entrevista ao Esportes O POVO, Marcelo Paz, presidente do clube tricolor, falou sobre a decisão de permanecer com o meio-campista nesta temporada e se mostrou confiante que o jogador consiga desempenhar um bom futebol com a camisa vermelho-azul-e-branco.

"Lucas Limas vai estar conosco nesta temporada. Ainda falta o anuncio oficial, mas já está treinando no Pici. Já tem o nosso acordo com o Palmeiras. É um jogador que eu acredito muito. Extremamente talentoso, o que ele faz com a bola no pé, seja com passe, lançamento e domínio é uma coisa impressionante. Quem acompanha os treinos vê isso. A tendência é que neste ano ele vá melhor. O Vojvoda quis que ele ficasse, entende que vai ser útil. É um jogador que durante o ano vai nos dar uma resposta", disse o mandatário.

Na primeira passagem pela Fortaleza, Lucas Lima teve uma participação modesta. O meia participou de 17 jogos, todos pela Série A do Campeonato Brasileiro, marcou um gol e uma assistência. O contrato do jogador com o Palmeiras é válido até o final de 2022, o que significa que o atleta estará livre para assinar de forma definitiva com o Fortaleza.

