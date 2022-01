Jogador testa positivo para Covid-19 e desfalca Fortaleza na Copinha

O zagueiro Habraão, do Fortaleza, testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira, 12. O jogador que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, apresentou sintomas leves e segue em isolamento. Destaque do Tricolor na competição, o atleta será substituído pelo lateral-esquerdo Matheus Oliveira.



No time principal, oito atletas foram afastados dos treinos por estarem com a doença. Estão em isolamento o goleiro Max Walef, os defensores Wagner Leonardo, Titi e Landázuri, os volantes Jussa e Ronald e os atacantes Depietri e Igor Torres. Todos fizeram contraprova e estão assintomáticos.

Sobre o assunto Fortaleza enfrentará o Resende-RJ na segunda fase da Copinha

Presidente do Fortaleza diz que proposta do Inter não agradou e clube não abrirá mão de David

Fortaleza deve emprestar Juan Quintero novamente em 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Líder isolado do grupo 16 da Copinha, com 100% de aproveitamento, o Tricolor do Pici enfrenta o Resende-RJ, vice-líder do grupo 15. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 11h30, no Estádio Francisco Marques Figueira pela segunda fase da competição. A partida terá transmissão do canal do Paulistão no YouTube.

O vencedor do confronto avança para a terceira fase do torneio e enfrenta o vitorioso da partida entre Corinthians-SP e Ituano-SP. O Leão tem três vitórias em três jogos, com 10 gols marcados e apenas um sofrido. Juan Martinez, artilheiro tricolor, anotou três tentos no campeonato.



Tags