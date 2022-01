Wagner Leonardo manda recado para a torcida do Fortaleza: "estou motivado"

Contratado por empréstimo pelo Tricolor do Pici até o fim de 2022, o jogador falou pela primeira vez como jogador do Leão neste sábado, 8, em vídeo divulgado pelo clube

O zagueiro Wagner Leonardo, emprestado pelo Santos ao Fortaleza, falou pela primeira vez como jogador do Leão do Pici neste sábado.

"E aí, Nação Tricolor! Aqui é o Wagner Leonardo, estou muito feliz com todas as mensagens recebidas e motivado para esse grande desafio. Que a gente possa ter um excelente ano e um feliz 2022 para todo mundo. Bora Leão", disse o jogador em vídeo publicado pela conta do Fortaleza no Twitter.

O zagueiro de 22 anos permanecerá no Leão até o dia 30 março de 2023. Ao final do período de empréstimo, o Tricolor ainda terá a opção de compra do atleta.

O contrato de Wagner Leonardo com o Santos vai até agosto de 2024. Na última temporada, o jogador disputou 23 jogos pelo Peixe e marcou um gol.

