Superintendente do Sebrae presenteia Zico com camisa do Fortaleza e elogia gestão de Marcelo Paz

Valdir Oliveira, torcedor do Fortaleza e admirador do trabalho do presidente Marcelo Paz, pretende promover encontro entre o dirigente e o ex-jogador da Seleção

Torcedor do Fortaleza, Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae no Distrito Federal, nutre paixão pelo Tricolor do Pici, mesmo à distância. Nesta segunda-feira, 20, o cearense presenteou Zico com uma camisa do Fortaleza durante visita do ex-jogador à superintendência do Sebrae, em Brasília.



Valdir Oliveira é integrante da Embaixada Leões do DF, embaixada oficial do Fortaleza em Brasília. Os membros se reúnem no bar Xico Anysio, em Brasília, para assistir aos jogos do Tricolor. “Dei a ele de presente uma camisa da Embaixada Leões do DF e ele tirou uma foto com a bandeira. Ele prontamente atendeu, mesmo sendo flamenguista, é um apaixonado por esporte”, conta.



Residente na capital brasileira desde os 15 anos de idade, Valdir Oliveira destaca que a torcida pelo clube se mantém desde a infância. “Apesar de 40 anos afastado de Fortaleza, é o time que eu continuo com paixão, acompanhando a distância. O amor pelo time de futebol vem de criança. Desde criança eu escolhi torcer para o fortaleza. Sou de uma família de torcedores do Ceará. Apenas eu, sou o único, que escolheu o Fortaleza. Com menos de 10 anos, eu já torcia para o Fortaleza, já acompanhava, já torcia para o Fortaleza com o mesmo amor que eu tenho hoje aos 55”, ressalta.



Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, reforça a relação de Valdir com o Leão. “Ele está sempre em contato com diretoria, costuma ir em jogos, fora de casa e quando vem à Fortaleza. É um cara que nutre essa paixão pelo Fortaleza à distância. Ele está sempre levando o nome do clube. Sempre que ele recebe alguém no Sebrae que ele pode presentear com alguma coisa do clube ele faz por conta própria. Tudo isso fortalece nossa marca”, pontua.



“O clube é grande pela sua torcida. Nós temos torcedores espalhados pelo país inteiro e muitos deles têm o orgulho e a honra de divulgar o Fortaleza. Então, tudo isso faz com que a nossa marca fique mais conhecida, mais querida, até por ser um movimento natural e espontâneo vindo de um torcedor”, complementa Paz.



Valdir Oliveira comentou com o ex-jogador do Flamengo e Seleção Brasileira sobre a gestão de Marcelo Paz no Fortaleza. “Eu tive oportunidade de falar um pouco sobre o presidente Marcelo Paz, a trajetória dele, da diretoria, do que eles fizeram no Fortaleza. É uma coisa que a gente debate muito que é a diferença da gestão no futebol. A prova é o Fortaleza, o que ele conseguiu, tendo um profissional como o presidente Marcelo Paz que conseguiu transformar o Fortaleza”, afirma.



“Tem se destacado muito nessa gestão, tem sido admirado pela torcida. Eu disse ao Zico quanto eu tenho admiração pelo Marcelo Paz pela forma como ele conduz, com muito profissionalismo, com muita responsabilidade um clube. Eu acho que se os clubes no Brasil fossem assim, o futebol brasileiro poderia estar diferente. Acho que nós deveríamos ter mais dirigentes como o Marcelo Paz espalhados pelos clubes. Eu fiquei de, em outra ocasião, apresentar pessoalmente o Marcelo Paz ao Zico”, completa.



Em projeto do Sebrae, Valdir Oliveira firmou parceria com Zico para fomentar programa de educação empreendedora em escolas públicas de Brasília. A ação, que já atendeu mais de cem mil jovens este ano, busca incentivar o despertar da formação empreendedora em crianças e adolescentes. O objetivo é que o ídolo da Seleção Brasileira seja referência para os jovens beneficiados pelo programa.



