Fortaleza projeta arrecadar mais de R$ 60 milhões na Série A e Libertadores com direitos de transmissão

Garantido na Libertadores e na Série A do Brasileirão, o Fortaleza estima arrecadar R$ 60,6 milhões com direitos de transmissão nessas competições. O valor representa quase 90% do total. O clube projeta realizar o maior faturamento da sua história na próxima temporada.



O Leão terá um calendário com muitos jogos em 2022. Além da participação na Libertadores e na Série A do Brasileirão, o clube disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.



O Tricolor do Pici projeta arrecadar R$ 67,36 milhões com direitos de transmissão em 2022. No Campeonato Cearense, a estimativa é de R$ 600 mil. Na Copa do Nordeste, a previsão é arrecadar R$ 2,4 milhões e na Copa do Brasil, R$ 3,76 milhões. Já na Copa Libertadores, o Tricolor prevê receita de R$ 15 milhões. A maior fatia do faturamento estimado é referente à Série A do Campeonato Brasileiro. O valor é de R$ 45,6 milhões.



Segundo o clube, o montante estimado com direitos de transmissão representa 47,7% do faturamento total previsto para 2022. A diretoria tricolor prevê uma receita bruta de R$ 141,09 milhões para a próxima temporada, somando todos os produtos e serviços.



O Fortaleza já se movimenta no mercado da bola em busca de contratações. Até o momento, o Tricolor anunciou o zagueiro e lateral-direito Landázuri. Acertou a compra em definitivo do volante Matheus Jussa e do zagueiro Marcelo Benevenuto.



