"Lisonjeado por ter colocado o Fortaleza na Libertadores", destaca Lucas Crispim

Ala do Leão foi eleito melhor jogador do Estado na temporada 2021 nesta segunda-feira, 13, na 49ª Noite das Personalidades Esportivas

O ano de 2021 do Fortaleza terminou da melhor maneira possível. Após bela campanha no Brasileirão, a qual o time ficou entre as seis primeiras colocações em todas as rodadas, o Tricolor do Pici conquistou vaga de maneira inédita na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Em entrevista ao Esportes O POVO nesta segunda-feira, 13, na 49ª Noite das Personalidades Esportivas, o ala do Leão, Lucas Crispim exaltou o ano que viveu com o clube.

"Um ano mágico não só para mim, mas para o Fortaleza. Um dos melhores anos de ambos e estou muito feliz e lisonjeado por ter colocado, juntamente com meus companheiros, o Fortaleza na Libertadores, uma competição inédita, e também numa semifinal de Copa do Brasil", pontuou ele, que ganhou o troféu Jornalista Flávio Ponte de melhor jogador do Estado na temporada 2021.

Para a temporada 2022, Crispim destacou que o Tricolor do Pici estará buscando feitos ainda maiores. "Foi um ano histórico, que ficará marcado na nossa memória, mas a gente não tá feliz somente com isso, a gente quer mais. O que a gente sempre conversa no vestiário é que a gente sempre quer mais, então vamos por mais, para conquistar grandes coisas", finalizou. (Com Mateus Moura)

