Transmissão ao vivo de Fortaleza x Bahia pelo Brasileirão; ouça a narração

Fortaleza e Bahia se enfrentam hoje, 9, às 21h30min, no Castelão, em partida válida pela 38ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Confira escalação de cada time

Fortaleza e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 9, a partir das 21h30min, no Castelão, pela 38ª rodada da Série A. No último jogo na competição, o Tricolor do Pici tenta terminar o Brasileirão no G-4. Já o Esquadrão mira a permanência no certame nacional. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN:





