Fortaleza promove campanha de arrecadação de alimentos no jogo contra o Bahia

O Fortaleza realizará ação em parceria com o projeto Bem Tricolor para arrecadar alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. O clube pede que os torcedores que comparecerem à partida diante do Bahia, nesta quinta-feira, 9, no Castelão, levem 1kg de alimento não perecível.



“Nesta quinta nós faremos uma campanha super especial de arrecadação de alimentos. Gratidão a tudo que aconteceu no Fortaleza esse ano através do projeto Bem Tricolor. Nós pedimos que você leve 1kg de alimento”, explica Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.



As doações serão recolhidas em todos os portões do estádio. “Em todas as entradas nós estaremos recolhendo esses alimentos para doar a quem mais precisa, a quem tem necessidade nesse final de ano. Conto com você, conto com sua participação. Cada um somando um pouco de muitos para ajudar as pessoas no projeto Bem Tricolor”, completa o dirigente.



“Arrecadaremos alimentos não perecíveis em para alimentar famílias que vivem em casas de caridade da nossa cidade. Torcedor Tricolor alimente quem precisa, pois nós precisamos ser fortes para passar por esse período pandêmico”, destaca o projeto Bem Tricolor, grupo de torcedores do Fortaleza que atuam em campanhas sociais.



Com mais de 38 mil torcedores confirmados na Arena Castelão, o Leão recebe o Bahia nesta quinta-feira, a partir das 21h30min, pela última rodada do Campeonato Brasileiro em clima de comemoração. Já garantido na fase de grupos da Libertadores 2022, o jogo marca a despedida do Tricolor do Pici na temporada.



