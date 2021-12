Fortaleza confirma mais de 50 mil torcedores para jogo contra o Bahia

O Fortaleza divulgou, nesta quinta-feira, 9, nova parcial de público para a partida contra o Bahia que marca a despedida do time na temporada. Segundo o clube, 50.839 mil torcedores garantiram presença para o duelo na Arena Castelão.



Com os ingressos vendidos e os check-ins realizados, o número de torcedores deve ser próximo do recorde de público no Castelão desde o início da pandemia de Covid-19. Até o momento, o jogo com o maior quantidade de torcedores registrados neste período, foi disputado entre Ceará e América-MG. Na ocasião, 51.123 pessoas estiveram presentes no estádio.



Com 80% da capacidade de público no Castelão liberada, cerca de 50 mil lugares estão disponíveis. Para ter acesso ao estádio, é necessária a utilização de máscara cirúrgica, PFF2 ou N-95. A apresentação do ciclo vacinal completo segue obrigatória para maiores de 12 anos.



O preço dos ingressos variam entre R$ 15 (inteira setor Inferior Norte/ Sul) a R$ 150 (inteira setor Premium). Sócios do Fortaleza podem fazer check-in para garantir presença sem custo adicional.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Castelão. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.



