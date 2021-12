Fortaleza alcança a marca de 27 mil sócios-torcedores

O Fortaleza atingiu uma nova marca no programa de sócios-torcedores. Agora, o clube conta com um quadro de mais de 27 mil associados. A campanha histórica no Campeonato Brasileiro com a classificação para a fase de grupos da Libertadores e as promoções ao longo da temporada fizeram o Tricolor registrar 27.225 adeptos, nesta quinta-feira, 9.



A promoção Sócio Friday, que conta com planos de até 50% de desconto, termina nesta quinta-feira, 9. Desde seu lançamento, foram registrados pouco mais de 9 mil novos sócios.



Antes do início do Brasileirão, o Fortaleza tinha pouco mais de 13 mil sócios-torcedores. Eram 13.022, em 20 de maio, de acordo com o site oficial do programa. De lá para cá, são pouco mais de 14 mil novas adesões. O Tricolor do Pici cresceu 51,8% desde o início da Série A, no fim de maio.



O Leão recebe o Bahia nesta quinta-feira, a partir das 21h30min, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais de 38 mil torcedores confirmados e já garantido na fase de grupos da Libertadores 2022, o jogo marca a despedida do Tricolor do Pici na temporada.



