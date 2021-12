Escalação: como Fortaleza e Bahia vão a campo pelo Brasileirão

Fortaleza e Bahia se enfrentam hoje, 9, às 21h30min, no Castelão, em partida válida pela 38ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Confira escalação de cada time

Fortaleza e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 9, a partir das 21h30min, no Castelão, pela 38ª rodada da Série A. No último jogo na competição, o Tricolor do Pici tenta terminar o Brasileirão no G-4. Já o Esquadrão mira a permanência no certame nacional. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:



ESCALAÇÕES

Fortaleza

3-5-2: Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Felipe, Jussa, Osvaldo e Matheus Vargas; David e Wellington Paulista. Téc: Vojvoda

Bahia

4-2-3-1: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Edson e Patrick; Raí, Rodriguinho e Fabinho Capixaba; Gilberto. Téc: Guto Ferreira

