Alvo do Fortaleza, argentino Germán Cano recebe sondagem do Fluminense

Atacante argentino se despediu do Vasco da Gama no início desta semana e tem sido procurado por outras equipes. Leão mantém conversas, e clube carioca entra no circuito

O Fluminense está no mercado atrás de reforços. O objetivo é ter um elenco fechado o quanto antes pensando na Libertadores de 2022. Uma das posições que a diretoria busca reforços é o ataque. Nesta semana, o nome de Germán Cano foi ventilado nas Laranjeiras.

Cano não renovou contrato com o Vasco e está livre no mercado. O argentino vem sendo alvo de outros clubes da Série A, como o Fortaleza, que negocia a contratação e mantém contato com o estafe do jogador.

Anteriormente, a imprensa carioca já havia noticiado que o Fluminense também estaria de olho em Gilberto. O atacante disputa o Campeonato Brasileiro pelo Bahia.

A tendência é a de que os tricolores optem por liberar os atacantes Raúl Bobadilla e Abel Hernández no fim da temporada.

