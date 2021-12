Escalação: como Cuiabá e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Cuiabá e Fortaleza se enfrentam hoje, 6, às 20 horas, na Arena Pantanal, em partida válida pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Confira escalação de cada time

Cuiabá e Fortaleza se enfrentam hoje, 6, às 20 horas, na Arena Pantanal, em partida válida pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. O Tricolor do Pici, garantido na Copa Libertadores de 2022, entra em campo com a missão de vencer para retornar ao G-4 . Confira abaixo escalação confirmada de cada time:



ESCALAÇÕES

Cuiabá

4-3-3: Walter; Lucas Ramon, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Max; Felipe Marques, Elton e Jonathan Cafú. Técnico: Jorginho.

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Jackson, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ronald, Lucas Lima e Bruno Melo; Depietri e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

