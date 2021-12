Transmissão ao vivo de Fortaleza x Juventude pelo Brasileirão; ouça a narração

Fortaleza e Juventude se enfrentam hoje, 3, às 21 horas, no Castelão, em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

Fortaleza e Juventude se enfrentam hoje, 3, às 21 horas, no Castelão, em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. O Tricolor do Pici, que pode se confirmar hoje na Pré-Libertadores de 2022, possui 52 pontos somados em 35 jogos, sendo 15 vitórias, sete empates e 13 derrotas. Já o time gaúcho possui 43 pontos com 35 jogos disputados. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

