Fortaleza divulga parcial com mais de 34 mil torcedores confirmados contra o Juventude

O Fortaleza divulgou, nesta quarta-feira, 1º, a parcial de torcedores confirmados para o confronto contra o Juventude, partida que pode garantir o Tricolor na pré-Libertadores. Segundo o clube, 34.225 pessoas confirmaram presença, sendo 13.689 check-ins, 20.266 ingressos vendidos e 270 através do passaporte social.

Na última parcial, divulgada segunda-feira, 29, haviam sido confirmadas 16.316 pessoas. O valor dos ingressos varia de R$ 10 a R$ 100 e podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube ou na bilheteria virtual. Sócios do Fortaleza podem fazer check-in para ter acesso ao estádio.

De acordo com o decreto do Governo do Estado do Ceará, 80% da capacidade da Arena Castelão está liberada e o estádio pode receber atualmente cerca de 50 mil torcedores.

É importante lembrar que para ter acesso ao estádio é necessário ter o ciclo completo de vacinação contra a covid-19 com as duas doses ou dose única, com a utilização de máscara cirúrgica, pff2 ou n-95. Pelo novo decreto estadual, menores de 12 anos poderão comparecer sem a necessidade da imunização.

Fortaleza x Juventude acontece nesta sexta-feira, 2, às 21 horas, na Arena Castelão, em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

