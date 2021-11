Boeck recebe placa por ter feito defesa mais bonita da semifinal da Copa do Brasil

Camisa 1 do Leão recebeu placa e um quadro com o desenho do lance na segunda-feira, 22, e fez fotos das premiações. Foi a segunda vez consecutiva que ele ganhou no quesito

O perfil oficial da Copa do Brasil no twitter divulgou, nesta quarta-feira, 24, uma foto do goleiro Marcelo Boeck, do Fortaleza, com o prêmio de defesa mais bonita da semifinal da Copa do Brasil de 2021. O jogador recebeu a placa e um quadro com o desenho do lance na segunda-feira, 22, no Pici.

A defesa que rendeu o prêmio para Boeck aconteceu no segundo tempo do jogo do jogo de volta, no Castelão, contra o Atlético-MG. Com quase 3 minutos, Eduardo Vargas recebeu lançamento longo, por cima, partiu na frente do último zagueiro tricolor, dominou, invadiu a área e finalizou cara a cara com o camisa 1 do Leão, que evitou o gol. Naquele momento, o placar estava em 0 a 0. No fim, o jogo terminou em 2 a 1 para os mineiros.

No perfil oficial do torneio, o goleiro do Leão agradeceu o prêmio, que tem como critério votação popular. "Olá pessoal, tudo bem, aqui Marcelo Boeck, estou aqui para agradecer pela votação, pela conquista consecutiva, tanto nas quartas (quartas de final), como na semifinal, da Para nós foi um orgulho e um prazer muito grande ter chegado até a semifinal, uma campanha histórica, nos deu um gostinho a mais, espero que a gente possa chegar mais longe em um futuro próximo", disse o goleiro.

Nas quartas de final, Boeck já tinha ganhado o prêmio de defesa mais bonita por espalmar um chute de Rigoni, do São Paulo, quase à queima-roupa, no jogo de ida, no Morumbi.

O resultado da premiação da semifinal já havia saído no começo do mês, mas só nesta semana Boeck recebeu o prêmio.

