Transmissão ao vivo de Fortaleza x Palmeiras pelo Brasileirão; ouça narração

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam hoje, 20, às 19 horas, no Castelão, em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

Fortaleza e Palmeiras enfrentam hoje, 20, às 19 horas, no Castelão, em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. O Tricolor do Pici iniciou a rodada na 6ª colocação na tabela com 49 pontos somados em 33 jogos, sendo 14 vitórias, sete empates e 12 derrotas. Já o Palmeiras começou a rodada na 3ª colocação com 58 pontos. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

>>> Escalação: como Fortaleza e Palmeiras vão a campo pelo Brasileirão



Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Youtube:

