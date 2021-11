Escalação: como Fortaleza e Palmeiras vão a campo pelo Brasileirão

Fortaleza e Palmeiras-SP se enfrentam na noite deste sábado, às 19 horas, em duelo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Com o apoio do torcedor, o Tricolor do Pici tenta quebrar o jejum de cinco jogos sem vencer e voltar ao G-4. Já a equipe alviverde almeja o triunfo para se manter firme entre os três primeiros colocados.

Escalações

Fortaleza

3-5-2: Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Bruno Melo, Jussa, Ronald, Matheus Vargas e Yago Pikachu; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palmeiras



4-4-2: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e R. Veiga; Rony e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

