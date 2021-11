Vojvoda tem problemas no ataque e na defesa para solucionar no Fortaleza; jornalistas analisam

O assunto foi discutido pelos jornalistas Lucas Mota e Afonso Ribeiro no novo episódio do FutCast, podcast do O POVO

Com queda de produção evidente, o Fortaleza está há cinco jogos sem vencer na Série A do Brasileirão. O técnico Juan Pablo Vojvoda tem dois problemas preocupantes para solucionar na sequência da competição: a falta de inspiração na criação ofensiva e a exposição defensiva. O assunto foi discutido pelos jornalistas Lucas Mota e Afonso Ribeiro no novo episódio do FutCast, podcast do O POVO. Ouça abaixo a partir dos 15 minutos:

