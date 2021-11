Pikachu pede que torcida não desconfie do Fortaleza e garante postura diferente contra Palmeiras

Titular absoluto do Tricolor, o ala direita reconheceu que o desempenho foi ruim no Clássico-Rei, mas pregou que a equipe mudará postura para evitar a perda de pontos, principalmente em casa

Para o ala-direita do Fortaleza, Yago Pikachu, que concedeu coletiva nesta sexta-feira, 19, o caminho para vencer o Palmeiras, neste sábado, 20, no Castelão é não repetir nada do que foi apresentado no Clássico-Rei da última quarta-feira.

"A postura tem que ser diferente, se for igual a gente vai perder novamente [...] Nossa postura vai ser diferente, porque sabemos que temos que pontuar, já deixamos muitos pontos para trás, principalmente jogando em casa”, avisa.

Aliás, não é só contra o Palmeiras que o camisa 22 do Leão acha que o Tricolor precisa mudar o comportamento em campo, mas nos cinco jogos restantes pela Série A do Brasileiro. "Se os 100% não estão dando certo, a gente precisa dar mais, 110%, 120%, 150%. Tem que fazer algo diferente nessa reta final para conquistar os objetivos”, acredita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pikachu reconheceu o desempenho ruim no jogo contra o Ceará, na rodada passada, mas pediu aos torcedores para não desacreditarem do elenco. O ala ressaltou que o Fortaleza segue dependendo apenas de si para ir à Libertadores e que um triunfo contra o Palmeiras já pode recolocar o Tricolor no G-4 novamente (desde que o Corinthians tropece contra o Santos).

Sobre o assunto Fortaleza faz promoção com ingresso a R$ 10 para jogo contra o Palmeiras; entenda

Palmeiras encerra preparação para a partida contra o Fortaleza; veja provável escalação

Em busca de reação na Série A, Fortaleza recebe Palmeiras pelo Brasileirão

“Eu peço também para que o torcedor não desconfie, a desconfiança não pode entrar no nosso grupo, mesmo com essa derrota (no Clássico-Rei), a gente ainda está numa boa colocação (6º) no campeonato e só dependemos de nós para conquistar o objetivo”, fez um apelo.

Pikachu garante que o foco do clube está todo voltado para o objetivo de levar o Fortaleza pela primeira vez à Libertadores da América e disse que a única maneira de reverter o atual momento é voltando a vencer os jogos.

"A principal resposta é vencendo o próximo jogo, futebol é resultado. A gente sabe que tudo que fez ficou para trás; não adianta ter feito boa campanha na Copa do Brasil, estar fazendo boa campanha no Brasileiro e na reta final deixar a desejar no nosso tão sonhado objetivo. Temos que virar a chave, claro que foi uma derrota doída, como falei, mas a gente já tem que dar a resposta nesse próximo jogo, importante, difícil, mas o sonho ainda está aceso nos nossos corações e pensamentos”, disse.



Tags