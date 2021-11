Fortaleza e Palmeiras se enfrentam pela 15º vez na história da Série A; veja retrospecto

Tricolor do Pici e Verdão entram em campo neste sábado, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão

O confronto entre Fortaleza e Palmeiras-SP neste sábado, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 34ª rodada, será a 15ª vez que as equipes irão se enfrentar na história da Série A. O primeiro encontro de cearenses e paulistas no Brasileirão aconteceu em 1974, com vitória do Tricolor do Pici por 2 a 1.

No retrospecto geral, o equilíbrio prevalece. Em 14 jogos disputados na primeira divisão, são cinco vitórias para cada lado e quatro empates. Nos embates realizados em solo cearense, foram dois triunfos do Leão, quatro empates e uma vitória alviverde.

Nesta temporada, os clubes se enfrentaram uma vez, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, pela 15ª rodada. Na ocasião, o Fortaleza saiu vitorioso de campo. A equipe comandada por Vojvoda derrotou o Palmeiras em pleno Allianz Parque por 3 a 2, em jogo emocionante, decidido nos últimos minutos da etapa final, com Igor Torres marcando o gol da vitória.

Com 49 pontos, o Leão está na 6º colocação na tabela de classificação. O Tricolor, no entanto, passa por uma fase ruim e precisa da vitória diante do Palmeiras-SP para se restabelecer na competição. Nos últimos cinco jogos, o Fortaleza perdeu quatro e empatou uma vez, totalizando 7% de aproveitamento.



