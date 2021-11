No Fortaleza desde 2017, Marcelo Boeck não é titular no Clássico-Rei há 2 anos e 8 meses

Goleiro pode voltar hoje a defender a meta Tricolor em um clássico; De lá para cá, houveram 17 confrontos contra o Ceará, todas elas com Felipe Alves de titular

Marcelo Boeck pode voltar a ser titular em um Clássico-Rei depois de dois anos e oito meses. Desde 2017 no Fortaleza, o goleiro não atua contra o Ceará desde 17 de março de 2019, no empate em 1 a 1 pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.

De lá para cá, ocorreram 17 confrontos entre as duas equipes por quatro competições diferentes — Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Brasileirão e Copa do Brasil — e Felipe Alves foi titular em todas elas.

Marcelo Boeck voltou a ser titular no jogo contra o Athletico-PR, pela 28ª rodada do Brasileirão, e tem sido mantido na equipe principal desde então. A tendência é que permaneça defendendo a meta Tricolor para o Clássico-Rei de logo mais.

Ceará e Fortaleza se enfrentam hoje, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

