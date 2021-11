Escalações: veja como Fortaleza e São Paulo vão a campo pelo Brasileirão

O Tricolor do Pici ocupa a 5ª colocação na tabela com 48 pontos somados, enquanto a equipe paulista está na 14ª colocação com 37 pontos. A bola rola às 21h30min, na Arena Castelão, pela 31ª rodada

No reencontro entre Rogério Ceni e a torcida do Leão, Fortaleza e São Paulo duelam na noite desta quarta-feira, 10, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici busca a reabilitação no certame após duas derrotas consecutivas, enquanto o São Paulo quer se distanciar da zona de rebaixamento. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Ronald, Matheus Jussa, Éderson, Lucas Lima e Bruno Melo; Robson e Valentin Depietri. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



São Paulo

4-4-2: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor (Bruno Alves), Liziero, Gabriel Sara e Igor Gomes; Calleri e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.



>>> Jogos de futebol hoje, quarta, 10; onde assistir ao vivo e horário



Sobre o assunto Vaias ou carinho? Ceni prevê misto de emoções em reencontro com torcida do Fortaleza

Quase 13 mil pessoas já garantiram presença para Fortaleza x São Paulo

Em cinco confrontos, Vojvoda ainda não perdeu para o São Paulo

