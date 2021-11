Em cinco confrontos, Vojvoda ainda não perdeu para o São Paulo

Longe da zona de classificação para a Libertadores e ainda correndo risco de rebaixamento, o São Paulo visita o Fortaleza nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Além de querer aliviar a situação na tabela, o time do Morumbi busca sua primeira vitória contra o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Fazendo grande campanha sob o comando do Fortaleza, Vojvoda é um verdadeiro Carrasco do São Paulo. O técnico argentino está invicto em duelos contra o Tricolor Paulista, tendo eliminado o adversário duas vezes, por dois clubes diferentes.

Os primeiros duelos entre São Paulo e Vojvoda aconteceu em 2019, pela Pré-Libertadores. Na ocasião, o treinador estava no modesto Talleres, da Argentina, e conseguiu se classificar para a segunda fase preliminar do torneio continental após vitória por 2 a 0 no jogo de ida, em casa, e empate sem gols na volta, no Morumbi.

Dois anos depois, o Tricolor Paulista voltou a encontrar o técnico, já no Fortaleza. Pela 15ª rodada do atual Brasileirão, triunfo do Leão por 1 a 0 no Morumbi, em julho. O único gol da partida foi marcado por Robson.

Menos de dois meses depois, o Fortaleza de Vojvoda e São Paulo se enfrentaram novamente, agora pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após buscar empate em 2 a 2 no Morumbi, o Tricolor do Pici venceu por 3 a 1 no Castelão e avançou às semifinais, em mais uma eliminação do clube paulista para uma equipe comandada pelo argentino.

Com 37 pontos conquistados após 30 jogos, o São Paulo ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza aparece em quinto lugar, com 48 pontos.

