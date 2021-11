Quase 13 mil pessoas já garantiram presença para Fortaleza x São Paulo

O Fortaleza divulgou nova parcial de público para o jogo diante do São Paulo, marcado para esta quarta-feira, 10, às 21h30min, na Arena Castelão. De acordo com o anúncio feito pelo Tricolor do Pici, 12.919 torcedores já garantiram presença para o duelo contra a equipe paulista até a noite desta terça-feira, 9.

Das quase 13 mil pessoas confirmadas para o confronto, 8.059 são sócios, 4.719 são torcedores que compraram ingressos e outras 141 entradas pertencem à adeptos que adquiriram o passaporte social. Com os números divulgados até o momento, o Leão deve registrar seu maior público desde o retorno da torcida aos estádios. No duelo contra o Atlhetico-PR, melhor marca assinalada em 2021, 7.011 torcedores estiveram no Castelão.

Com mais um dia de venda de ingressos e check-ins disponível, a expectativa é que mais de 15 mil pessoas estejam presentes no jogo desta quarta. Os valores das entradas variam entre R$ 20 e R$220. O torcedor que planeja ir ao estádio também pode optar pelo passaporte social, pacote para as últimas cinco partidas do Fortaleza em casa na Série A 2021 por R$ 60. Esta opção, no entanto, só é válida para aqueles com registro no Cadastro Único.

Com 80% da capacidade de público no Castelão — cerca de 50 mil pessoas —, as regras sanitárias estabelecidas em protocolo definido pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) seguem em vigor. A apresentação do ciclo vacinal completo segue obrigatória para maiores de 12 anos. Para ter acesso ao estádio, também é necessária a utilização de máscara cirúrgica, PFF2 ou N-95.

