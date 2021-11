Transmissão ao vivo de Corinthians x Fortaleza pelo Brasileirão; ouça narração

Corinthians e Fortaleza duelam hoje, sábado, 6, em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Tricolor do Pici ocupa a 5ª colocação na tabela com 48 pontos somados em 28 jogos, sendo 14 vitórias, seis empates e nove derrotas. Já o Timão é 6ª colocado com 44 pontos. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Youtube:

Escalações de Corinthians e Fortaleza

Corinthians

4-3-3: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz e Giuliano; Róger Guedes, Renato Augusto e Gabriel Pereira. Téc: Sylvinho

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Jackson; Matheus Vargas, Ronald, Felipe, Lucas Lima e Bruno Melo; Robson e David. Téc: Vojvoda



Corinthians x Fortaleza: arbitragem do jogo

A partida será comandada pelo árbitro Ramon Abatti Abel. Ele terá Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro como assistentes. Rodrigo Dalonso Ferreira é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

