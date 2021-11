"Não fomos eficientes", lamenta Tinga após derrota do Fortaleza para o Corinthians

Fortaleza fez um "excelente" primeiro tempo, afirmou o lateral, mas não conseguiu marcar e viu o Corinthians ir "para o tudo ou nada" no segundo tempo

O lateral/zagueiro Tinga lamentou a derrota do Fortaleza por 1 a 0 diante do Corinthians na tarde deste sábado, 6, na Neo Química Arena, em São Paulo. Para o atleta, faltou eficiência para o Fortaleza, após um "excelente primeiro tempo". O jogo foi válido válido pela 30ª rodada da Série A

"Fizemos um excelente primeiro tempo, tivemos a posse de bola. Fomos efetivos, mas não fomos eficientes", afirmou Tinga na saída do jogo. "Faltou a bola entrar no primeiro tempo, a gente teve várias oportunidades. No segundo tempo, a gente sabia que o Corinthians ia vir para o tudo ou nada. Tiveram uma chance ali, concluíram em gol. A gente teve mais oportunidades, uma ou duas, mas não fomos eficientes".

O jogador também afirmou ser importante ter a "cabeça boa" para a sequência da competição. "A gente tem que (ter) cabeça boa, temos mais um jogo importante quarta-feira contra o São Paulo. É focar, continuar cada vez mais, para a gente melhorar, ser eficiente e conseguir as vitórias".

Com a derrota, o Fortaleza se manteve na quinta posição, mas viu a distância para o sexto colocado, justamente, o Corinthians, cair para um ponto. O Leão tem 48, enquanto o Timão agora tem 47. O Red Bull é o quarto, com 49.





