Fortaleza visita Corinthians com missão de evitar aproximação do Timão e quebrar tabu

Se o objetivo do Fortaleza na atual Série A é conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América de 2022, de preferência direto na fase de grupos, então o duelo contra o Corinthians hoje à tarde, a partir das 17 horas, é um jogo-chave.

O Timão, atual 6º colocado, é hoje um concorrente direto nessa disputa, já que vem bem atrás do Tricolor, que é o 5º, com uma diferença de quatro pontos entre os dois.

A partida será na Neo Química Arena, em São Paulo e existe um tabu do Leão nunca ter vencido o Corinthians em território paulista.

Com Vojvoda no comando, no entanto, o Fortaleza já quebrou outros tabus e vai atrás e dar fim a mais um. O técnico argentino, porém, segue sofrendo com as baixas no elenco. No departamento médico seguem em tratamento Lucas Crispim e Yago Pikachu. Estão fora também, por suspensão, o volante Éderson — que já não poderia jogar porque pertence ao Corinthians —, o zagueiro Titi e o volante Matheus Jussa.

A boa notícia é que o atacante Robson, artilheiro do time na Série A, viajou com a delegação tricolor para São Paulo. Ele teve um entorse no tornozelo direito há 14 dias e pelo visto está totalmente recuperado. Quem também viajou foi o zagueiro João Paulo, que é canhoto, e pode ser o substituto de Titi. Jackson também é uma opção, mas não vem sendo uma das primeiras escolhas de Vojvoda.

O argentino também poderia puxar Bruno Melo para completar a trinca de zaga, mas criaria uma lacuna na ala-esquerda. Se fizer isso, o jovem Nathan Silva, de 23 anos, poderia fazer a função que originalmente é de Crispim.

Já o Corinthians terá os retornos do goleiro Cássio e do volante Xavier, que cumpriram suspensão na rodada passada. O lateral-esquerdo Lucas Piton está recuperado de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e também é opção. Os desfalques são os meias Ruan Oliveira, que fez revisão cirúrgica do joelho esquerdo, e Willian (posterior da coxa esquerda).

Ficha Técnica

Fortaleza

3-5-2

Boeck; Tinga, Benevenuto, João Paulo (Jackson); Edinho (Daniel Guedes), Ronald, Felipe, Lucas Lima, Bruno Melo; Robson (Romarinho), David. Téc: Vojvoda

Corinthians

4-1-4-1

Cássio, Fagner, João Victor, Gil, Fábio Santos; Cantillo; Du Queiroz, Giuliano, Gabriel Pereira, Róger Guedes; Renato Augusto. Téc: Sylvinho

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 6/11/2021

Horário: 17 horas

Árbitro: Ramon Abatti Abel-SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil-FIFA/SC e Henrique Neu Ribeiro-SC

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira-VAR-FIFA/SC

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN AM 1010 e FM 95.5, Facebook e YouTube do O POVO Online (narração)

