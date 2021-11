Com Robson na delegação, Fortaleza embarca para São Paulo

A delegação do Fortaleza embarcou para São Paulo no começo da tarde desta sexta-feira, 5. O atacante Robson, que era tratado como dúvida, seguiu com o grupo. O próprio clube revelou a informação para os torcedores, ao publicar foto do jogador entre as imagens do embarque.

Há quase 15 dias sem jogar, devido a um entorse no tornozelo direito, ocorrido na partida contra o Athletico-PR, há duas semanas, o jogador conseguiu recuperação, participou do último treino antes da viagem e está à disposição de Vojvoda.

A chegada do Fortaleza em São Paulo está prevista para às 17 horas. De lá, a equipe concentra e às 17 horas do sábado enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida é um confronto direto, já que os dois clubes estão colados na classificação, com diferença de quatro pontos. O Leão é o 5º colocado, com 48, enquanto o Timão vem na sequência, com 44.



