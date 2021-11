Bruno Melo recebe homenagem do Fortaleza por marca de 200 jogos pelo clube

Em sete temporadas pelo Leão, o jogador coleciona cinco títulos cearenses, uma Copa do Nordeste e uma Série B do Campeonato Brasileiro

Cria das categorias de base do Fortaleza, o lateral-esquerdo Bruno Melo, 29, recebeu nesta quarta-feira, 3, quadro comemorativo por ter completado 200 jogos com a camisa do Tricolor do Pici. Em sete temporadas pelo Leão, o jogador coleciona cinco títulos cearenses, uma Copa do Nordeste e uma Série B do Campeonato Brasileiro, além de ter sido peça fundamental nos acessos de 2017 e 2018 até a elite do futebol nacional.

A marca alcançada por Bruno Melo ocorreu na vitória do Fortaleza sobre o Athletico-PR, por 3 a 0, no Castelão, pelo Brasileirão. O atleta ainda entrou em campo nos dois jogos seguintes contra o Atlético-MG, no duelo da volta da semifinal da Copa do Brasil, e diante do América-MG pela Série A, somando 202 partidas pelo Tricolor.



Com status de lateral artilheiro, o camisa 30 tem 29 gols pelo clube de coração. O jogador é um dos poucos remanescentes do elenco que conquistou o acesso para a Série B, em 2017, e para a Série A, em 2018.

