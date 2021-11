Para duelo contra o Corinthians, Tinga prega que Fortaleza precisa ser mais eficiente

Na reapresentação do Tricolor, Tinga reconheceu a dificuldade do próximo jogo, devido as intenções do Timão, mas acredita que o Leão terá espaço para jogar na Neo Química Arena, portanto precisará aproveitar o que criar

O foco do elenco do Fortaleza, que se reapresentou no centro de excelência Alcides Santos, nesta terça-feira, 2, está todo voltado para o Corinthians, adversário do fim de semana. Na classificação da Série A, o Timão está logo atrás do Leão e a diferença é de apenas quatro pontos, o que faz do clube paulista um adversário direto na briga por vaga na Libertadores.

Para ficar ainda mais complicado, o jogo será em São Paulo, na Neo Química Arena. Na coletiva, o atleta Tinga falou sobre a dificuldade do duelo, mas acredita que se o Corinthians for com tudo para cima do Fortaleza, pode acabar criando situações favoráveis ao estilo de jogo do Tricolor.

“Eles vão tentar fazer o possível para ganhar o jogo na casa deles, com a torcida a favor, que vai ser 100% (capacidade do estádio liberada), então a gente sabe que vai ser muito difícil, mas é nosso jogo. A gente sabe que vai ser bom porque eles vão dar espaço para nós jogarmos e nosso time também joga muito. A gente sabe que vai ter oportunidade de concluir em gols, de dar a vitória (ao Fortaleza). Estamos nos preparando bem para fazer um grande jogo e nos manter entre os cinco (melhores da Série A)”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza tem três suspensos após jogo contra o América-MG e pode ter seis baixas contra Timão

Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza

Para conseguir ganhar do Timão na casa dele, Tinga prega que o grupo tem que ter foco total na preparação e, principalmente na estratégia. A semana aberta ajuda nisso, segundo o defensor.

“O professor vai ver os vídeos, os lances deles e mostrar para nós. A gente vai ver o que pode fazer de melhor, (como) neutralizar as forças deles, porque eles tem muitos jogadores qualificados que podem fazer a diferença no individual. Vamos fazer de tudo para executar nosso jogo, criar, que é o que a gente sabe fazer, criar muitas oportunidades e ser eficiente, que é o que a gente não está sendo”, reconhece.

O lateral-direito, que atua como zagueiro na trinca de Vojvoda, não esconde a dificuldade que o time sente com os atuais desfalques, mas valoriza o grupo e diz que acredita que quem entrar vai dar conta do recado. Assim como ele, que retornou de lesão no jogo passado, e garante estar 100%, o atacante Robson e o ala-direita Yago Pikachu têm chances de se recuperar até sábado, mas não há garantia — o primeiro tem mais possibilidades de jogar.

Questionado sobre uma oscilação do Fortaleza, Tinga discordou e lembrou que o time só perdeu um dos últimos quatro jogos que disputou no Campeonato Brasileiro. De toda forma, o camisa 2 do Leão projeta jogos mais difíceis nesta reta final de competição, por conta das definições de rebaixamento e das vagas para competições internacionais.

“É um jogo atrás do outro e essas nove rodadas vão ser difíceis. Os times lá de baixo vão querer vencer para se livrar e os de cima querem se manter, então cada jogo vai ser mais difícil. Temos que nos preparar cada vez mais. Vai ser mais no coração e na raça”, disse.



Tags