CBF define arbitragem para Corinthians x Fortaleza pelo Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala para os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O duelo entre Corinthians e Fortaleza será apitado pelo catarinense Ramon Abatti Abel.

O Leão visita o Alvinegro Paulista no domingo, 7, às 17 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Ramon Abatti será auxiliado pelos conterrâneos Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro. O árbitro de vídeo será Rodrigo Dalonso Ferreira.

O Tricolor do Pici está atualmente na 5ª colocação, com 48 pontos, enquanto o clube paulista aparece logo atrás, na 6ª posição, com 44 pontos.

