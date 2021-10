"Sabíamos que era muito importante pontuar hoje", diz Titi após derrota do Fortaleza

Após revés por 2 a 1, defensor pontuou a importância do jogo para a sequência do Tricolor do Pici e destacou os objetivos da equipe no Brasileirão

A derrota do Fortaleza por 2 a 1 diante do América-MG pela 29ª rodada do Brasileirão foi lamentada pelo zagueiro Titi na saída de campo. O defensor pontuou a importância do jogo para a sequência do Tricolor do Pici e destacou os objetivos da equipe no campeonato.

"Uma derrota é sempre difícil. Da maneira como foi, tivemos vários momentos melhores durante o jogo. Sabíamos que era muito importante pontuar hoje, vencer, pela nossa sequência. Sabemos o que queremos, temos objetivos e infelizmente hoje não conseguimos vencer", falou ele.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 6, às 17 horas, quando vai até a Neo Química Arena enfrentar o Corinthians. Já o América-MG joga contra o Atlético-MG no Mineirão no domingo, 7, às 16 horas.

