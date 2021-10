Transmissão ao vivo de Fortaleza x Atlético-MG pela Copa do Brasil; ouça narração

21:08 | Out. 27, 2021

Leão do Pici recebe Galo a partir das 21h30min desta quarta-feira, 27, na Arena Castelão, pela semifinal do torneio nacional. Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN

Em busca de uma reviravolta histórica, o Fortaleza enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, 27, às 21h30min, na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Belo Horizonte, o Tricolor perdeu por 4 a 0 para o Galo. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da Rádio O POVO CBN.

Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN:

